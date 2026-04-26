Konya’ya giderken ölüm getiren çarpışma: Hac yolcusu hayatını kaybetti
Aksaray’da hacca gitmek için yola çıkan ve devrilen tır kazasında yardım etmek için yola duran araca arkadan çarpan otomobilde bulunan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sabah saat 04.30 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki 42 AKK 368 plakalı Mercedes marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki 06 FRZ 429 plakalı Citröen marka araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu.
Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki 68 AAY 367 plakalı Toyota marka otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan Toyota marka araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir (65) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”