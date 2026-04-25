GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,969 TL
EURO
52,700 TL
STERLİN
60,960 TL
GRAM
6.810 TL
ÇEYREK
11.247 TL
YARIM
22.324 TL
CUMHURİYET
44.102 TL
Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde seçim heyecanı başladı! Gözler sandıkta

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da et sektörünün en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliğinde seçim heyecanı yaşanıyor.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 9 bin üyesi bulunan birlikte, bugün gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 500 civarında üye oy kullanacak. Seçim için 3 sandık kurulurken, 12 kabinde oy verme işlemi yapılacak.

Genel kurulda gözler Divan Başkanlığında

Genel kurulda divan başkanlığı görevini, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız'ın üstlenmesi bekleniyor. Program, açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından oy verme işlemine geçilecek. Sandıkların saat 17.00'de kapanması, sonrasında ise oyların sayımına başlanması planlanıyor.

Başkanlık yarışında üç güçlü aday

Başkanlık seçiminde üç isim ön plana çıkıyor. Sahadaki aktif çalışmalarıyla öne çıkan Kemal Tekin, kırmızı pusula ile yarışa katılıyor. Uzun yıllar başkan yardımcılığı görevini yürüten Recep Taş ise yeşil pusulada yer alıyor. Seçimdeki bir diğer aday Hamza Özden de sarı pusula ile üyelerin karşısına çıkıyor. Üç adayın farklı renklerle yarışacağı seçimde, üyelerin tercihi merakla bekleniyor.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesi amacıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı. Gün boyunca çok sayıda polis ekibinin görev yapacağı bildirildi.

150 özel güvenlik görev başında

Ayrıca birlik tarafından görevlendirilen yaklaşık 150 özel güvenlik personelinin de sahada görev yapacağı ifade edildi.

Sonuçlar akşam saatlerinde belli olacak

Merkez ilçelerin yanı sıra Karapınar, Cihanbeyli, Ereğli, Kadınhanı ve Bozkır'dan da çok sayıda üreticinin oy kullanmak üzere Konya'ya gelmesi bekleniyor. Seçim sonuçları ise akşam saatlerinde belli olacak. 

(Ali Asım Erdem)

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER