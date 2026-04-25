Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde seçim heyecanı başladı! Gözler sandıkta

Konya’da et sektörünün en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliğinde seçim heyecanı yaşanıyor.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 9 bin üyesi bulunan birlikte, bugün gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 500 civarında üye oy kullanacak. Seçim için 3 sandık kurulurken, 12 kabinde oy verme işlemi yapılacak.

Genel kurulda gözler Divan Başkanlığında

Genel kurulda divan başkanlığı görevini, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız'ın üstlenmesi bekleniyor. Program, açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından oy verme işlemine geçilecek. Sandıkların saat 17.00'de kapanması, sonrasında ise oyların sayımına başlanması planlanıyor.

Başkanlık yarışında üç güçlü aday

Başkanlık seçiminde üç isim ön plana çıkıyor. Sahadaki aktif çalışmalarıyla öne çıkan Kemal Tekin, kırmızı pusula ile yarışa katılıyor. Uzun yıllar başkan yardımcılığı görevini yürüten Recep Taş ise yeşil pusulada yer alıyor. Seçimdeki bir diğer aday Hamza Özden de sarı pusula ile üyelerin karşısına çıkıyor. Üç adayın farklı renklerle yarışacağı seçimde, üyelerin tercihi merakla bekleniyor.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesi amacıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı. Gün boyunca çok sayıda polis ekibinin görev yapacağı bildirildi.

150 özel güvenlik görev başında

Ayrıca birlik tarafından görevlendirilen yaklaşık 150 özel güvenlik personelinin de sahada görev yapacağı ifade edildi.

Sonuçlar akşam saatlerinde belli olacak

Merkez ilçelerin yanı sıra Karapınar, Cihanbeyli, Ereğli, Kadınhanı ve Bozkır'dan da çok sayıda üreticinin oy kullanmak üzere Konya'ya gelmesi bekleniyor. Seçim sonuçları ise akşam saatlerinde belli olacak.

(Ali Asım Erdem)