Konya’da korkutan kaza! Otomobil yaya kadına çarptı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Doktor Halil Ürün Caddesi'nde meydana gelen kazada, karşıya geçmek isteyen C.D. isimli kadına, K.A. idaresindeki 42 APU 211 plakalı otomobil çarptı.
VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına yol ortasında ilk müdahaleyi yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalenin ardından C.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü K.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
