Beyşehir’de “Gençlik ve Lezzet Festivali“ başladı.

Eşrefoğlu Camisi önünden yürüyüşüyle başlayan festival, iki gün sürecek.

Vuslat Parkı'nda devam eden programda konuşan Beyşehir Kaymakamı Mustafa Kemal Akpınar, festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise festivalin ilçede geleneksel hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Erol da federasyonun 20 bin profesyonel şef ve 43 dernekle Türkiye genelinde üretim ve emek mücadelesi verdiğini söyledi.

Festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA