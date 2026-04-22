Konya’da tedavi görüyordu! Acı haberi belediye başkanı duyurdu

Konya'nın Bozkır ilçesi Belediye Başkanı Nazif Karabulut'un yeğeni Fatma Karabulut, Konya Numune Hastanesi'nde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Aile ve yakınları derin bir acı yaşarken, merhume için taziye mesajları paylaşıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Fatma Karabulut'un cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Bozkır Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda vatandaş, yakınları ve sevenleri katıldı.
Merhume Fatma Karabulut, Bozkır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aile tarafından yapılan açıklamada, bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, dualarıyla destek olan tüm dost ve hemşehrilere teşekkür edildi. "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” ifadeleriyle acı paylaşıldı.
