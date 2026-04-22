Başkan Altay iki projeyi hayata geçirdi: “LİMA açıldı, FERA’nın temeli atıldı’’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) Projesi’nin iş başlangıcı ile Bosna Hersek FERA Şubesi’nin temeli düzenlenen programla atıldı.

Bosna Hersek Mahallesi'nde düzenlenen temel atma programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "Konya Modeli Belediyeciliği"ni dünyaya duyuran hizmetler ürettiğini belirterek, "Konya'yı 31 ilçesinde altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan sağlık hizmetlerine, spor hizmetlerine, kültür hizmetlerine, eğitim hizmetlerine varıncaya kadar son derece donanımlı hale getiren çok büyük projeleri hayata geçiriyor. Bugün burada bu projelerden bir tanesinin hem temel atmasını ve hem iş başlangıcını gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu akademiden tüm öğrencilerimiz en iyi şekilde yararlanacak"

Eğitim alanında böyle büyük bir hizmetin Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılıyor olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Büyükşehir Belediyemizin en önemli markalarından bir tanesi Lise Medeniyet Akademisi. İnşallah bu akademiden tüm öğrencilerimiz en iyi şekilde yararlanacak ve geleceğe kendilerini hazırlama noktasında bu binadan istifade edecek. Ayrıca burada 2014 yılında elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Talha Bayrakçı kardeşimizin de ismi yaşatılmış olacak. Bunun için de özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hep beraber hayırlı işlerin başlangıcını gerçekleştiriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hayırlı işlerin başlangıcını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu bina Büyükşehir Belediyemize ait ama ticari amaçlar için kullanılıyordu. Düğün salonu vardı, altta bir market vardı. Uzun süredir de proje çalışmalarını yürüttüğümüz bir işin başlangıcını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce de Büyükşehir Belediye binamızın olduğu yeri yıkarak gençlerimize güzel bir kütüphane için temelini atmıştık. Yani ticari değeri olan, kiraya verdiğimizde ya da sattığımızda belediyemiz için çok büyük gelirler elde edebileceğimiz mekanları gençlerimizin kullanımına açıyoruz. İşte bunun için ‘Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı diye ifade ettiğimiz bir terimi ve terminolojiyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Ardıçlı TOKİ'ye de LİMA müjdesi verdi

Bosna Hersek Mahallesi'nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı ama bir taraftan da vatandaşların, lise öğrencilerinin, ortaöğretim öğrencilerinin olduğu bir mahalle olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Bu mahallede Lise Medeniyet Akademimizin yeni bir şubesini 3 bin 400 metrekarelik bir alanda inşallah inşa etmiş olacağız. Gödene Gençlik Merkezimizin, Lise Medeniyet Akademimizin ve Bilgehanemizin temel atmasında yeni markalar oluşturduk diye ifade etmiştim. LİMA da bizim en önemli markalarımızdan birisi. Bugüne kadar 8 şubesinde hizmet veriyorduk. 9'uncusunun temelini Gödene Mahallemizde, Meram'da attık. İnşallah 10'uncusunu Bosna Hersek Mahallemizde inşa ediyoruz. 11'incisini de inşallah en kısa sürede Ardıçlı TOKİ bölgemizde yaparak 11 şubeye ulaştırmış olacağız" dedi.

"Yaklaşık 120 milyon liralık bir maliyetle bu binayı büyükşehir standardına ve Konya standardına kavuşturmuş olacağız"

Başkan Altay, öğrenciler için her alanda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Lise Medeniyet Akademilerimizden bugüne kadar 43 binden fazla öğrencimiz yararlandı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin bir taraftan derslerine destek olacak ama bir taraftan da bununla birlikte sanatla, sporla tanışabilecekleri yeni alanlar oluşturuyoruz. Vatandaşımızın teveccüh göstermesi de yeni alanlar açmamıza bizi teşvik ediyor. İnşallah tamamlandığında Konya'nın en güzel Lise Medeniyet Akademilerinden birisini de burada açmış olacağız. Özellikle son dönemde öğrencilerimiz bu mekanları aynı zamanda ders çalışmak için de kullanıyor. İçindeki salonlarında da bu tür hizmetleri verebileceğimiz bir mekan. Lise Medeniyet Akademisi için yaklaşık 120 milyon liralık bir maliyetle bu binayı Büyükşehir standardımıza ve Konya standardına kavuşturmuş olacağız. Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"FERA'lar bizim yeni nesil kahve markamız"

Temelini atacakları Bosna Hersek FERA Projesi'ne de değinen Başkan Altay, "Hemen yan tarafta bulunan alana da yine bir sosyal mekan kazandırıyoruz. Bildiğiniz gibi FERA'lar bizim yeni nesil kahve markamız. Şu anda irili ufaklı 11 şubesiyle hizmet veriyor. İnşallah burası tamamlandığında 12. şubesiyle gençlerimize ve mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hem hijyenik hem de ekonomik ama aynı zamanda yüksek kaliteli hizmet sunan markamızı hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Yalnızca bu yıl içinde öğrencilere verilen nakdi desteğin miktarı 570 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "İlk kez bu yıl üniversite öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ilk taksitlerini yatırdık, inşallah ikincilerini de Mayıs ayı içerisinde yatırmayı planlıyoruz. Sadece üniversite öğrencilerimize yaptığımız eğitim desteğinin tutarı 148 milyon liraya ulaşmış oldu. Yine 12. sınıf öğrencilerimize 6 bin lira eğitim desteğinde bulunuyoruz ve üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimize verdiğimiz toplam eğitim desteği de bu yıl 101 milyon liraya ulaştı. Bununla birlikte ilköğretim, ortaöğretim çağında bulunan öksüz, yetim, anne-babası ayrı ve ihtiyacı olan öğrencilerimizle beraber sadece bu yıl için eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, yardım ve desteğin toplamı 570 milyon liraya ulaşmış oldu. Bu hakikaten öğrencilerimiz için çok kıymetli bir destek. Biz öğrencilerimizin eğitiminde her zaman onların yanında olduk. İnşallah bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Bu binayı bizim için anlamlı kılan işlerden birisi de ismi"

LİMA'ya ismi verilen Talha Bayrakçı'nın örnek bir kişiliğe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu binayı bizim için anlamlı kılan işlerden birisi de ismi. Talha Bayrakçı kardeşimizi 2014 yılında maalesef seçim çalışmaları sırasında elim bir trafik kazasında kaybettik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. İsmini burada yaşatmamızın nedeni gençlerimizin onu hayatının bir döneminde örnek almaları. Gelecek vadeden bir kardeşimizdi ama nefes sayılı, engel olunamıyor, Rabbimden gelene de razıyız. En azından biz de bir vefa göstergesi olarak burada bir tesise ismini veriyoruz. Değerli anne babası, kız kardeşi, kıymetli yeğeni aramızdalar. Tekrar kendilerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Bosna Hersek Mahallemizde yapacağımız bu güzel Lise Medeniyet Akademi'mizin ismi de Talha Bayrakçı olarak ilelebet yaşayacak. Gençlerimize de örnek alabilecek şahsiyetleri tesislerimize ismini vererek yaşatmaya da gayret ediyoruz" cümlelerini kullandı.

"Konya her zaman temel atma törenleriyle, gençlere yapılan faaliyetleriyle, birlik beraberlikle gündemde"

Başkan Altay, tek başına bina yapmanın yeterli olmadığını belirterek, "Aslında Bilgehanelerimizde, Lise Medeniyet Akademilerimizde, eğitim kamplarımızda çok yoğun mesai harcayan bir eğitim ordusu var, akademisyenlerimiz var, hocalarımız var. Hep birlikte Konya'nın genç nesillerine faydalı olmaya gayret ediyoruz. Konya halkının oluşturduğu imkanlarla bu işler gerçekleşiyor. İnşallah bundan sonra da gençlerimiz için projeler yapmaya devam edeceğiz. Diğer şehirler başka konularla gündemde ama Konya her zaman temel atma törenleriyle, gençlere yapılan faaliyetleriyle, birlik beraberlikle gündemde. Bundan sonra da böyle gündemde kalmaya devam edecek. Ben Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademimizin ve FERA'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi Projesi'nin İş Başlangıcı ile FERA Bosna Hersek'in temeli dualarla atıldı. Temel atma programına; Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lise Medeniyet Akademi'sinde ismi yaşatılacak merhum Talha Bayrakçı'nın ailesi, davetliler ve basın mensupları da katıldı.

Kaynak: İHA