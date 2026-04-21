Fildişi Sahili’nden gelen iş insanları Mekpan Panel fabrikasını ziyaret etti
Fildişi Sahili’nden farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çoğunluğu inşaat alanında uzman iş insanlarından oluşan bir heyet, Mekpan Panel üretim tesisini ziyaret etti.
Gerçekleştirilen fabrika ziyareti kapsamında konuklar, üretim hatlarını yerinde inceleme imkânı buldu. Ziyaret sırasında Mekpan Panel'in üretim süreçleri, kullanılan teknolojiler ve kalite standartlarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Heyete, program boyunca Mekpan Panel dış ticaret uzmanları ile üretim müdürü eşlik etti.
Ziyarette Mekpan Panel'in hijyen kalitesi dikkat çekti
Tesis genelindeki düzen, hijyen ve disiplinli çalışma ortamı, ziyaretçi grubun dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer aldı. Heyet üyeleri, Mekpan Panel'in üretim kapasitesi ve operasyonel yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ziyaretin sonunda konuklar, ülkelerine döndüklerinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerde Mekpan Panel ile iş birliği yapma ihtimalini değerlendireceklerini belirtti. Mekpan Panel, uluslararası ortaklıklarını güçlendirmek ve küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
