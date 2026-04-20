Konya Belediyesi ve İŞKUR’dan istihdam da iş birliği

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında istihdamı artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi'nin imzaladığı protokol kapsamında, işsiz vatandaşların Organize Sanayi Bölgeleri'ne ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, iş arayan ve çeşitli nedenlerle iş gücüne katılmakta zorlanan vatandaşların Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı kolaylaştırılacak.

Salı ve perşembe günler Organize Sanayi Bölgesine doğrudan ulaşım sağlanacak

Protokol çerçevesinde ayrıca salı ve perşembe günleri İŞKUR İl Müdürlüğü önünden hareket edecek servislerle vatandaşların organize sanayi bölgelerine doğrudan ulaşımı sağlanacak. Böylece ulaşım maliyetlerinin azaltılması ve iş arayanların işverenlerle daha kolay buluşması amaçlanıyor.

Veliler ile önceden belirlenen iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirilecek

Öte yandan, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileriyle birlikte önceden belirlenen işyerlerine ziyaretler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Bu ziyaretlerle gençlerin meslekleri yerinde gözlemlemesi, mesleki deneyimleri kazanmaları ve eğitim ile staj süreçlerine daha doğru yönlendirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokolün hem işverenler hem de iş arayan vatandaşlar açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu