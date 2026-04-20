Konya’da soğuk hava kayısı ağaçlarını vurdu!

Konya'nın Hüyük ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden hayat buldu. Asma ve meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, son günlerde etkili olan soğuk hava bazı ürünlerde zarara neden oldu.
BAHAR MANZARALARI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
19 Nisan itibarıyla ilçede kaydedilen görüntülerde doğanın canlandığı, ağaçların çiçeklerle kaplandığı görüldü. Özellikle kırsal alanlarda oluşan bu renkli görüntüler, baharın gelişini gözler önüne serdi.
SOĞUK HAVA KAYISI AĞAÇLARINI VURDU
Ancak hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde eksi 3 dereceye kadar düşmesi, erken çiçek açan kayısı ağaçlarını olumsuz etkiledi. Don olayının ardından çiçeklerde zarar oluştuğu ve ürün kaybı riskinin ortaya çıktığı ifade edildi.
UZMANDAN UYARI: ERKEN ÇİÇEKLENEN TÜRLER RİSK ALTINDA
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, düşük sıcaklıkların özellikle erken çiçeklenen türlerde ciddi zarara yol açtığını belirtti. Soylu, kayısı ağaçlarında hasarın belirgin olduğunu, diğer meyve türlerinde ise şu aşamada önemli bir sorun gözlenmediğini dile getirdi.
(Meltem Aslan)