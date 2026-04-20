Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor'u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak. Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde: 21 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe 22 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği 23 Nisan Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor

20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

