Burak Yılmaz: Beni biri vurur

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de deplasmanda Rizepor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti. Basın toplantısında zehir zemberek açıklamalar yapan Burak Yılmaz, toplantı odasından ayrılırken çok çarpıcı bir ifade kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kendisi yüzünden hakemlerin Gaziantep FK'nın aleyhinde kararlar verildiğini öne sürerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısında zehir zemberek ifadeler kullanan Burak Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇTA BENİ DOĞRADILAR"

Bu durumun ardından yaşanan gelişmeleri de anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor.

"BU HAKEMLER ÇOK KÖTÜ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun neden istifa etmediğini soran Burak Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." şeklinde konuştu.

"BENİ BİRİ VURUR HA"

Öte yandan Burak Yılmaz, basın toplantısının tamamlanmasının ardından toplantı odasından çıkarken çarpıcı bir ifade kullandı.

Bir anda arkasını dönen genç çalıştırıcının, "Beni biri vurur ha" dediği duyuldu.

