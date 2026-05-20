Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi dolandırıcılar iş başında!

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan sahte bilet ve kombine devir ilanları yeniden gündeme geldi.
Taraftarlar dikkat!
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kritik mücadele öncesi bazı kişi ve hesapların, "son bilet”, "kombine devri”, "uygun fiyatlı tribün bileti” gibi ifadelerle vatandaşları hedef aldığı öğrenildi.
Vatandaşlara uyarı!
Yetkililer, taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına bilet alışverişlerini yalnızca yetkili platformlar üzerinden yapmaları gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan bireysel satışlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilirken, "acil satılık”, "son birkaç bilet”, "hemen dönüş yapın” gibi acele ettirmeye yönelik paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıyabileceği kaydedildi.
