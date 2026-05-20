Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni yönetecek hakem belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak final karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak dev mücadelede düdük Halil Umut Meler'de olacak.
Final maçında Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak belirlendi.
Müsabakada Gökhan Barcın yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek Trabzonspor-Konyaspor finali, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.
