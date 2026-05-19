Konya’ya gümbür gümbür geliyor! Tam 4 gün sürecek: TEDBİR ALIN

Meteoroloji az önce duyurdu.. Konya'ya gümbür gümbür geliyor. Tam 4 gün sürecek. Konya'da yağış var mı, Konya'da sıcaklık düşüyor mu? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'ya gök gürültülü sağanak geliyor

Konyalılar hazır olun. 31 ilçeye gök gürültülü sağanak yağış geliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü etkili olması beklenen sağanak 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Vatandaşların 4 gün sürmesi tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağış öncesinde tedbirli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji tahminlerine göre yağışların etkisi 23 Mayıs Cumartesi günü azalacak. Parçalı bulutlu bir havaya geçiş beklenirken, sıcaklıklar da yavaş yavaş artmaya başlayacak. "Konya'da yağışlar ne zaman bitecek?" sorusu da yanıtını buldu: Pazar günü itibariyle rahat bir nefes alınacak.

Vatandaşlara "Dikkatli olun” çağrısı

Yetkililer, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Sel riski düşük olsa da özellikle kırsal bölgelerde su baskını ihtimaline karşı hazırlıklı olunması isteniyor.

"Konya'da yağış var mı, günlük yaşamı etkiler mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, uzmanlar bu dönemde hava koşullarının yer yer etkili olabileceğini ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğini ifade ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°.

Perşembe Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.

Cuma Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.

Cumartesi Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.

(Berna Ata)