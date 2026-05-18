Kalp krizi geçiren Üsteğmen Varol Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

- Güncelleme Tarihi:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşamını yitiren Üsteğmen Varol'un cenazesi, bugün düzenlenen askeri törenin ardından Beyşehir'e getirildi. Varol için Çarşı Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene kent protokolü, ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Üsteğmen Oğuzhan Varol'un naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

