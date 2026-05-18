Çanakkale Şehitliğinde dalgalanan bayrak Konya’nın tarihi lisesinde
Çanakkale Şahindere Şehitliği’nde dalgalanan bayrak, törenle Konya Lisesi’ne teslim edildi.

Çanakkale Savaşı'nın hatırasını yaşatmak ve şehitlerin aziz emanetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Çanakkale Şahindere Şehitliği'nde dalgalanan bayrak, tarihi Konya Lisesi'ne törenle teslim edildi.

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Ali Topçu, "Emanet edeceğimiz bu bayrak Çanakkale Muharebelerinin Güney Cephesi Seddülbahir bölgesinde muharebenin ilk günlerinde gösterdikleri sarsılmaz metanet ve dirayetle muharebenin gidişatını değiştiren 26. Alay'ın şanlı sancağı altında destanlaşan Konyalı komutanlarımızın, 70., 71. ve 124. Alaylarda görev almış Konyalı askerlerimizin ebedi istirahatgahlarında dalgalanmıştır. Bugün o mukaddes topraklardan sizlerin sinesine bir onur nişanesi olarak dönmüştür. Bilinmelidir ki Konya Lisesi ruhu Çanakkale'deki o dik duruşla ve vatan sevdasıyla yaşamaya devam edecektir" dedi.

Konya İl Milli Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu da, "Çanakkale ruhunu içinde taşıyan gençler, bugün Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın bize getirdiği kutsal emaneti birlikte teslim alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

