KONYA Haberleri

Konya’da TIR ile otomobil çarpıştı! Sürücü araç içinde sıkıştı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da TIR ile otomobil çarpıştı! Sürücü araç içinde sıkıştı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Taraşçı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. idaresindeki 42 HBH 96 plakalı tır ile Ş.T. yönetimindeki 07 AKZ 92 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ş.T. araç içerisinde sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Ş.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

