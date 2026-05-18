Hayatını kaybeden genç komutan memleketi Konya’ya uğurlandı
- Güncelleme Tarihi:
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için İl Jandarma Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Genç komutanın naaşı, törenin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan ve dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol için İl Jandarma Komutanlığı'nda resmi uğurlama töreni gerçekleştirildi.
Mudurnu'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Konya doğumlu Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanmıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Varol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.
Memleketine törenle uğurlandı
Genç yaşta vefatıyla jandarma teşkilatını ve sevenlerini yasa boğan Üsteğmen Oğuzhan Varol için bugün sabah saatlerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende merhum üsteğmenin özgeçmişi okunarak dualar edildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Üsteğmen Varol'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine dualarla uğurlandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”