Konya’daki evlat dehşeti! Veteriner anne ve baba toprağa verildi

Konya Meram ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntü yarattı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen C.D. tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner hekim çift Gökhan Dinçer ile Nazife Çiğdem Dinçer, son yolculuklarına uğurlandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan çift için cenaze namazı Bilal-i Habeşi Camii'nde kılındı. Ardından Gökhan Dinçer ve Nazife Çiğdem Dinçer'in cenazeleri Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY PARKTA ORTAYA ÇIKTI

Olay, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerindeki bir parkta ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda parkta hareketsiz halde bulunan bir kişi olduğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 22 yaşındaki C.D.'yi elleri kanlı halde buldu.

Şüphelinin polis ekiplerine anne ve babasını bıçakladığını söylemesi üzerine ekipler, verilen adres olan Havzan Mahallesi'ndeki eve yöneldi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, veteriner hekim Gökhan Dinçer ile eşi Nazife Çiğdem Dinçer'i bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde çiftin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan C.D.'nin olay sırasında kendisini de hafif şekilde yaraladığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan C.D.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve ilaç kullandığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

(Bekir Turan)

  • F
    Fatih
    14 dakika önce

    Nereye giriyoruz böyle.

