- Güncelleme Tarihi:

Konya’da domalan rekoru! Hilal yapıp sergiledi

Konya'da ilkbahar yağışlarının ardından doğada kendiliğinden yetişen domalan mantarı, bu yıl vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle Karapınar ilçesinde toplanan kilolarca domalan mantarı, görenleri şaşkına çevirdi.

Domalan mantarında verim bu yıl yüksek

Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yer mantarı” olarak da bilinen domalan mantarında bu yıl verim arttı. İlkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından kırsal alanlarda ortaya çıkan domalan mantarı, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kilolarca toplayıp hilal yaptılar!

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir arkadaş grubu, arazide yaptıkları aramada kilolarca domalan mantarı topladı. Yerin altında yetiştiği için bulunması zahmetli olan domalan mantarının miktarı, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, topladıkları mantarları arazide hilal şeklinde dizerek dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Kilosu 2 bin TL!

Bölgede doğal olarak yetişen domalan mantarı, hem lezzeti hem de yüksek piyasa değeriyle ilgi görüyor. Halk arasında "yer mantarı” olarak da bilinen domalanın kilosunun 2 bin TL'ye kadar alıcı bulduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

