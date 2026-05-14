Konyalı çiftçiler bugünü bekliyordu!

Konya'da çiftçilerin günlerdir beklediği yağış etkili oldu. Konya genelinde başlayan yağmur, ekim hazırlığı yapan üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yağış öncesi ekim çalışmalarına hız verdiler

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Konya'da çiftçiler, yağış beklentisi nedeniyle son günlerde tarlalardaki çalışmalarını hızlandırmıştı. Pancar, mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin ekimi için yoğun mesai harcayan üreticiler, yağmur öncesi tohumu toprakla buluşturmak için adeta zamanla yarıştı.

Beklenen yağmur geldi

Konya'da beklenen yağışın başlamasıyla birlikte çiftçiler rahat bir nefes aldı. Ekim yapılan arazilerde yağmurun toprağa can suyu olması beklenirken, üreticiler de doğal yağış sayesinde sulama masrafından tasarruf etmeyi hedefliyor.

Pancar, mısır ve ayçiçeği için can suyu oldu

Konya genelinde etkili olan yağışın, özellikle pancar, mısır ve ayçiçeği ekimi yapılan bölgelerde ürün gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Çiftçiler, yağmurla birlikte bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

