Konyalı başkandan acılı aileye destek! 7 gün sonra cesedi bulunmuştu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Bozkır ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek'ten acı haber geldi. 6 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in cansız bedenine, yürütülen yoğun arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Acı haber ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

MAVİ BOĞAZ KANYONU ÇEVRESİNDE YOĞUN ARAMA ÇALIŞMASI

Kayıp ihbarının ardından AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri, deniz polisi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından Mavi Boğaz Kanyonu çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Günler süren çalışmaların ardından Mehmet Ali Erkek'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

BAŞKAN KARABULUT'TAN TAZİYE MESAJI

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da acı haber sonrası yayımladığı mesajda, "Bir süredir kendisinden haber alınamayan Pınarcık Mahallemiz sakinlerinden Mehmet Ali Erkek kardeşimizin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bugün ailemizi ziyaret ederek acılarını paylaştık, Rabbim mekanını cennet eylesin. Başta kederli ailesi olmak üzere tüm Pınarcık mahallemize ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden Mehmet Ali Erkek için bugün cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Pınarcık Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden olan olay sonrası vatandaşlar aileye taziye mesajları ile destek oldu.

 

