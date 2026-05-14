Sevdiğim Sensin bu akşam yayınlanacak mı? Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? 14 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisinin 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...
SEVDİĞİM SENSİN BUGÜN VAR MI?
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, Ay Yapım imzalı dizi, 14 Mayıs akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek.
SEVDİĞİM SENSİN 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kadir'in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken Dicle'nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalır. Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle'yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır.
Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur.Erkan, Dicle'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi'nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi'nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar'a karşı atağa geçirir.
Dicle'nin, Ferman'ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.
