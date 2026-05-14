Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi!

Konya'da 14 Mayıs 2026 tarihine ait nöbetçi eczane listesi açıklandı. Acil ilaç ihtiyacı yaşayan vatandaşlar, güncel liste sayesinde kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi kolayca öğrenebilecekler.
Ani ihtiyaçlarda eczanelere hızlı erişim önemli
Sağlık alanında yaşanabilecek ani ihtiyaçlarda eczanelere hızlı erişim büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Konya Eczacı Odası, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına nöbetçi eczane bilgilerini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. İşte Konya'da nöbetçi ezane listesi...
|Bölge
|Eczane
|Adres
|Telefon
|Selçuklu
|ULUÇINAR
|
Ferhuniye mahallesi iktap sokak no:7a selçuklu
(Belediye Hastanesi karşısı)
|237 35 00
|Selçuklu
|KARAKAYA
|
Kılınçarslan mahallesi adakale caddesi adapark sitesi c blok no:30d selçuklu
(Elmas kuran kursu karşısı)
|350 50 52
|Selçuklu
|ZİRVE
|
Hocacihan mahallesi saray caddesi no:123c selçuklu
(58 Nolu ASM yanı)
|503 29 12
|Meram
|FATİH
|
Aşkan mahallesi halil çavuş sokak no:14a meram
(10 nolu sağlık ocağı yanı)
|323 23 23
|Karatay
|DAYIOĞLUGİL
|
Fevzi çakmak mahallesi büyük buğday pazarı 10516 sokak no:109 karatay
(Konya Ticaret Borsası yanı)
|342 44 99
|Meram
|YENİ POÇAN
|
Sahibata mahallesi hal sokak no:2e meram
(Kızılay Hastanesi karşısı)
|350 52 43
|Karatay
|KARATAY
|
İstiklal mahallesi Şehit Bayram Olgun caddesi b blok no:9h karatay
(Şehit Hastanesi yanı)
|352 12 22
|Selçuklu
|ÖZGÜVEN
|
Esenler mahallesi Genç Osman Caddesi no:44a selçuklu
(83 nolu sağlık ocağı yanı)
|324 26 22
|Selçuklu
|AYSEL
|
Malazgirt mahallesi Eyüp Sultan caddesi no:55f selçuklu
(Binkonut Oval Çarşı çarprazı, Selçuklu Anadolu Lisesi karşısı)
|251 51 71
|Selçuklu
|VİZYON
|
Yazır mahallesi sultan caddesi no:27s selçuklu
(Otogar arkası 28 nolu sağlık ocağı karşısı, İkonia iş merkezi)
|290 48 00
|Selçuklu
|ODABAŞI
|
Sancak mahallesi Şule sokak ıhlamur konutları a blok no:17a selçuklu
(MTA arkası 23 nolu ASM sağlık ocağı karşısı)
|237 54 22
|Meram
|HUZUR
|
Aymanas mahallesi argıthan sokak no:9c meram
(Zafer Ortaokul arkası)
|302 08 66
Kaynak: Haber Merkezi