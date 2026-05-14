YAŞAM Haberleri

Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi!
Konya’da yaşayan vatandaşlar için 14 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczanelerin telefon ve adres bilgileri…

Konya'da 14 Mayıs 2026 tarihine ait nöbetçi eczane listesi açıklandı. Acil ilaç ihtiyacı yaşayan vatandaşlar, güncel liste sayesinde kendilerine en yakın nöbetçi eczaneyi kolayca öğrenebilecekler. 

Ani ihtiyaçlarda eczanelere hızlı erişim önemli

Sağlık alanında yaşanabilecek ani ihtiyaçlarda eczanelere hızlı erişim büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Konya Eczacı Odası, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına nöbetçi eczane bilgilerini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. İşte Konya'da nöbetçi ezane listesi...

Bölge Eczane Adres Telefon
Selçuklu ULUÇINAR

Ferhuniye mahallesi iktap sokak no:7a selçuklu

(Belediye Hastanesi karşısı)

 237 35 00
Selçuklu KARAKAYA

Kılınçarslan mahallesi adakale caddesi adapark sitesi c blok no:30d selçuklu

(Elmas kuran kursu karşısı)

 350 50 52
Selçuklu ZİRVE

Hocacihan mahallesi saray caddesi no:123c selçuklu

(58 Nolu ASM yanı)

 503 29 12 
Meram FATİH

Aşkan mahallesi halil çavuş sokak no:14a meram

(10 nolu sağlık ocağı yanı)

 323 23 23
Karatay DAYIOĞLUGİL

Fevzi çakmak mahallesi büyük buğday pazarı 10516 sokak no:109 karatay

(Konya Ticaret Borsası yanı)

 342 44 99
Meram YENİ POÇAN

Sahibata mahallesi hal sokak no:2e meram

(Kızılay Hastanesi karşısı)

 350 52 43
Karatay KARATAY

İstiklal mahallesi Şehit Bayram Olgun caddesi b blok no:9h karatay

(Şehit Hastanesi yanı)

 352 12 22
Selçuklu ÖZGÜVEN

Esenler mahallesi Genç Osman Caddesi no:44a selçuklu

(83 nolu sağlık ocağı yanı)

 324 26 22
Selçuklu AYSEL

Malazgirt mahallesi Eyüp Sultan caddesi no:55f selçuklu

(Binkonut Oval Çarşı çarprazı, Selçuklu Anadolu Lisesi karşısı)

 251 51 71
Selçuklu VİZYON

Yazır mahallesi sultan caddesi no:27s selçuklu

(Otogar arkası 28 nolu sağlık ocağı karşısı, İkonia iş merkezi)

 290 48 00
Selçuklu ODABAŞI

Sancak mahallesi Şule sokak ıhlamur konutları a blok no:17a selçuklu

(MTA arkası 23 nolu ASM sağlık ocağı karşısı)

 237 54 22
Meram HUZUR

Aymanas mahallesi argıthan sokak no:9c meram

(Zafer Ortaokul arkası)

 302 08 66
 

Kaynak: Haber Merkezi

