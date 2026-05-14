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Konya’da bugün vefat edenler 14 Mayıs 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 14 Mayıs 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
MEHMET TAŞLI

SORKUN

28.08.1934

 BEDİR MEZARLIĞI
FATMA CAN

ÇUKURÇİMEN TEKKE

18.05.1953

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SEYDULLAH AYBATTI

HADİM

01.07.1951

 ALİYENLER MEZARLIĞI
SÜLEYMAN ALTUN

SARAYÖNÜ

01.04.1967

 BEDİR MEZARLIĞI
ŞEREF MEHMET BELGİN

CİHANBEYLİ

23.07.1959

 MUSALLA MEZARLIĞI
KEMAL KOÇYİĞİT

ILGIN

25.02.1948

 YAZIR MEZARLIĞI
LÜTFİYE DOĞAN

KAYAPINAR

05.10.1940

 YAZIR MEZARLIĞI
AYNUR KÜRKCÜ

KONYA

25.09.1971

 ÜÇLER MEZARLIĞI
DURSUN TUNÇ

ÇAYIRBAĞI

05.10.1967

 ANASULTAN MEZARLIĞI
MURAT SARAÇ

KIRKIŞLA

01.05.1964

 YAZIR MEZARLIĞI
MUSTAFA URAL

ÇEŞMELİSEBİL

11.09.1947

 YAZIR MEZARLIĞI
HÜSEYİN ARI

OĞUZELİ

10.02.1953

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ZEKİ AYBİLEK

KONYA

14.04.1976

 MUSALLA MEZARLIĞI
OSMAN ÇELİKDAMAR

KONYA

22.12.1974

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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