Konya’da bugün vefat edenler 14 Mayıs 2026 Perşembe

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MEHMET TAŞLI
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SORKUN
28.08.1934
|BEDİR MEZARLIĞI
|FATMA CAN
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ÇUKURÇİMEN TEKKE
18.05.1953
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SEYDULLAH AYBATTI
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HADİM
01.07.1951
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN ALTUN
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SARAYÖNÜ
01.04.1967
|BEDİR MEZARLIĞI
|ŞEREF MEHMET BELGİN
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CİHANBEYLİ
23.07.1959
|MUSALLA MEZARLIĞI
|KEMAL KOÇYİĞİT
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ILGIN
25.02.1948
|YAZIR MEZARLIĞI
|LÜTFİYE DOĞAN
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KAYAPINAR
05.10.1940
|YAZIR MEZARLIĞI
|AYNUR KÜRKCÜ
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KONYA
25.09.1971
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|DURSUN TUNÇ
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ÇAYIRBAĞI
05.10.1967
|ANASULTAN MEZARLIĞI
|MURAT SARAÇ
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KIRKIŞLA
01.05.1964
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUSTAFA URAL
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ÇEŞMELİSEBİL
11.09.1947
|YAZIR MEZARLIĞI
|HÜSEYİN ARI
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OĞUZELİ
10.02.1953
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ZEKİ AYBİLEK
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KONYA
14.04.1976
|MUSALLA MEZARLIĞI
|OSMAN ÇELİKDAMAR
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KONYA
22.12.1974
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MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi