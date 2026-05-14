SİYASET Haberleri

AK Parti Konya milletvekili Baykan’dan CHP’ye sert eleştiri

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Meclis genel kurulunda söz aldı.

Baykan, CHP'nin son süreçte ki açıklama ve çıkışlarını eleştirdi.

İşte Mehmet Baykan'ın o konuşması.

"Siyasetin meselesi yalnızca tartışma değildir. Mesele, siyasetin ahlaki zemini, kamu kaynaklarının korunması ve milletimizin siyaset kurumuna duyduğu güven meselesidir. Bugünlerde karşımıza çıkan tablo ise sürekli saldırganlaşan bir siyaset dili, her eleştiriyi "operasyon" diye nitelendiren savunmacı bir anlayış ve meseleyi hukuki zeminden çıkarıp kutuplaşmaya taşıma çabasıdır. Bakınız "En iyi savunma hücumdur." anlayışı seçim meydanlarında belki işe yarayabilir ancak konu milletin emaneti olan kamu kaynakları ise ihtiyaç duyulan şey saldırı değil açıklık, slogan değil şeffaflık, polemik değil hesap verebilirliktir çünkü hukuk, meydanlarda slogan atarak değil mahkemelerde delillerle işler. Hakikat bağırarak değil açıklayarak ortaya çıkar. Demokratik olgunluk eleştiriye açık olmakla ölçülür. AK PARTİ olarak bizim anlayışımız nettir.  Türkiye'nin ihtiyacı gerilim değil, güven; kutuplaşma değil, demokratik olgunluk; kişilere bağlı siyaset değil, ilkelere bağlı siyasettir.'' ifadelerini kullandı

Kaynak: Haber Merkezi

