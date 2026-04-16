SİYASET Haberleri

Resmi Gazete’de yayınlandı: Bir siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Demokrasi Partisi’nin gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Kararla birlikte partinin tüm mal varlığının Hazine’ye devredilmesine karar verildi.

Parti cenneti bir ülke...

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

188 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 168 olan siyasi parti sayısı, 2026 yılının Ocak ayı itibariyle 188'e yükseldi.

BİR PARTİ KAPATILDI

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisinin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Demokrasi Partisinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Partinin tüm mallarının da hazineye geçmesine karar verildi.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

AYM'nin kararında, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin belgelerin İçişleri Bakanlığına tesliminin ardından 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılmasının zorunlu olduğu, Adalet ve Demokrasi Partisinin ise bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.

Kararda, partinin, zorunlu parti organlarını da oluşturmadığına işaret edilerek, bu nedenle hukuki varlığının sona erdiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

