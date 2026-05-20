Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye “arınma’’ mesajı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, Bu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını bilir“ dedi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir videomesaj paylaştı. CHP'ye bir kez daha 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Partimiz, bize bırakılmış bir miras değildir" dedi.
"Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Hele ki bu çınarın gölgesi haramın ve kirlemişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da."
Kendisinden susmasını veya başka şeyler söylemesini bekleyenler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 'temiz siyasetin' önemini de vurguladı.
"Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun."
