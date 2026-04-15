Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kimdir, hangi partiden? Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy belediye başkanlığı görevine getirilen Muammer Çelikbaş son dönemlerde AK Parti'ye geçiş çalışmaları ile gündeme geldi. Muammer Çelikbaş'ın 15 Nisan 2026 tarihinde AK Parti'ye katılması bekleniyor. Peki, Muammer Çelikbaş kimdir? Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kimdir?
Muammer Çelikbaş Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Bozköy İlkokulu'nda tamamlayan Muammer Çelikbaş eğitim yıllarının ardından esnaflık ve çiftçilik yapmaya başlamıştır. Muammer Çelikbaş 2004 - 2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaparak siyasi kariyerine başlamıştır. 2024 yılında aktif olarak siyasi hayata başlamış ve 2024 yerel seçimleri ile Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Siyasi kariyerine ilk olarak 2004–2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaparak adım atan Çelikbaş, yerel yönetim tecrübesini bu dönemde kazanmıştır. 2024 yılında aktif siyasete yeniden dönüş yapmış ve aynı yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde Bozköy Belediye Başkanı seçilmiştir.
Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş hangi partiden?
2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Niğde Çiftlik'e bağlı Bozköy Belediye Başkanı olarak seçilen Muammer Çelikbaş görevine bu tarihten itibaren devam etmektedir.
Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaç yaşında?
Muammer Çelikbaş, 1970 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.
Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş nereli?
Muammer Çelikbaş, Niğde doğumludur. Evli ve 11 çocuk babasıdır.
Kaynak: Haber Merkezi