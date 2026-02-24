GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Özgür Özel dahil üç vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Özgür Özel dahil üç vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu üç milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.

Kaynak: AA

