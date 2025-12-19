GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SİYASET Haberleri

CHP’den istifa eden meclis üyesinden CHP’li belediyeye suçlama

- Güncelleme Tarihi:

CHP’den istifa eden meclis üyesinden CHP’li belediyeye suçlama
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, CHP’li Doğanşehir Belediyesi’nde hukuka ve kamu yararına aykırı çok sayıda işlem ve uygulamanın yapıldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, 2 gün önce partisinden istifa etti. Görevine artık bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıklayan Günaydın, CHP'li Doğanşehir Belediyesi'nde belediye şirketleri ve iştiraklerinde mali yapıyı zayıflatıcı, kamu zararına yol açabilecek nitelikte işlemlerin yapıldığını iddia etti.

Personel alımında liyakatten uzak bir tutum sergilendiğini ileri süren Günaydın, "İmar uygulamalarında planlama esaslarına ve yürürlükteki mevzuata aykırılık iddiaları, Belediye'ye ait taşınır ve taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin tasarrufa konu edilmesi, personel istihdamında liyakat, eşitlik ve fiili ihtiyaç kriterleri dışında hareket edilmesi; fiilen çalışıp çalışmadığı dahi tespit edilemeyen personel iddiaları, unvanı, yetkisi ve yeterliliği bulunmayan kişilere görev, yetki ve kamu imkânları tahsis edilmiştir. Çok sayıda taşeron işçi alınmıştır ve yasal sayının üzerinde alınmıştır. Alınan işçiler alım usullerine ve mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Çok sayıda işçi alınmış olup, bu işçilerin bir kısmı taşeron işçi kadrosuna alınmış. Alım usullerinde mevzuata uyulmamıştır" dedi.

Belediye hizmet araçlarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin ciddi iddiaların da olduğunu ifade eden Günaydın, "İlçemizde uygun maliyetle halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan 6 adet belediye otobüsünün, belediye meclisinin onayına sunulmadan, idari tasarrufla ve kamu yararı gözetilmeksizin elden çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Depremzede vatandaşlarımızın öncelikli ve hayati ihtiyaçlarının ikincil plana itilmesi, kamu vicdanını derinden yaralayan ve idarenin güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyen uygulamalardır. 2021 yılı öncesi olmayan yapılara usulsüzce imar kanununa aykırı olarak suç işlenmiştir. Bu yöntemle kaçak yapıların önü açılmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

