Konya’nın bir ilçesindeki bu görüntüler “pes’’ dedirtti! Uyarılar fayda etmedi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu” olarak bilinen Meke Gölü çevresindeki görüntüler pes dedirtti. Daha önce defalarca uyarı yapılmasına rağmen çevre kirliliğinin önüne geçilemediği görüldü.

ŞİŞELER VE ATIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflarda, Meke Gölü'nün çevresine rastgele atılmış çok sayıda cam ve plastik şişe ile çeşitli atıklar dikkat çekti. Doğal sit alanı olan bölgede oluşan bu görüntüler, çevreye karşı duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

UYARILARA RAĞMEN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Yetkililer tarafından daha önce birçok kez yapılan "çevreyi kirletmeyin” uyarılarına rağmen aynı manzaranın devam etmesi tepki topladı. Vatandaşlar, Meke Gölü'nün korunması için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini istiyor.

(Meltem Aslan)