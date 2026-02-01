Konyalı 2 isme önemli görev!

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Konyalı 2 isimde atama listesinde. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Çanakkale İl Müftülüğü görevine Hatay il Müftüsü Mevlüt Topçu, Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevine ise Manisa Müftüsü Hasan Hüseyin Güller atandı.

Mevlüt Topçu kimdir?

1974 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi ile hafızlığını doğduğu ilçede tamamladı. İmam Hatip Lisesini birincilikle bitirdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini, 2002 yılında Selçuk Eğitim Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı.

2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tefsir Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2020 yılında "Kur'an'da Aile Örnekleri" isimli tez çalışması kitaplaştırılarak Diyanet Yayınları'ndan basılmıştır. 1997 yılında Konya-Meram İlçe Müftülüğünde İmam-Hatip olarak göreve başlayan Topçu, sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulunmuştur:

2002 yılında Eskişehir– Sivrihisar İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Muş-Hasköy İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. Bu sırada Çanakkale'de kısa dönem olarak vatani hizmetini yerine getirdi.

2005-2009 yılları arasında Almanya Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği bünyesinde yurtdışı din hizmeti görevinde bulundu.

Yurt dışından döndükten sonra 28.09.2009 tarihinde Konya Müftülüğünde İl Vaizi olarak göreve başladı.

2009-2013 yılları arasında Denizli-Çameli ilçe Müftüsü olarak görev yaptı.

2013-2018 yılları arasında Antalya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018-2023 yılları arasında Ankara-Sincan İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 ve 2018 Hac Organizasyonlarında Mekke ve Medine'de Ekip Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Yürüttüğü görevleri esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Başkonsolosluk ve Ataşelik makamlarından aldığı Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı belgeleri ile taltif edildi. Arapça ve Almanca bilen Topçu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Hüseyin Güler kimdir?

1973 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadınhanı'nda tamamladı. 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi. 1997 yılında İmam-Hatiplik görevine başladı. 1999 yılında fakülteden mezun oldu.

1999-2000 yıllarında kısa dönem olarak Sarıkamış'ta askerlik görevini yaptı. 2000 yılında kursiyer olarak girdiği Selçuk Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinden 2003 yılı Nisan ayında mezun oldu.

Aynı yılın Haziran ayında Muş-Varto ilçe vaizliğine, Kasım ayında da Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Müftülüğü görevlerine atandı. 2005-2011 yılları arasında Burdur İli Kemer İlçe Müftülüğü, 2011-2015 yılları arasında Mersin İl Müftü Yardımcılığı, 2015-2019 yılları arasında Adana İli Seyhan İlçe Müftülüğü, 2019-2020 yılları arasında Konya İl Müftü Yardımcılığı, 2020-2022 tarihleri arasında da Aksaray İl Müftülüğü görevlerini yürüten Güller, 12 Aralık 2022 tarihinde Manisa İl Müftüsü olarak göreve başladı.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis anabilim dalında "Üç Talakla İlgili Hadislerin Rivayet Tekniği Açısından İncelenmesi ve Tahrici" isimli çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, "Hadislerde Pişmanlık ve Tövbe" konulu çalışmasıyla da doktora eğitimini tamamlayan Güller, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda il müftülüklerine yapılan diğer atamalar ise şöyle:

"Amasya İl Müftülüğüne Muş İI Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İI Müftülüğüne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İI Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müfülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Adıyaman İI Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İI Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu."

(Meltem Aslan)