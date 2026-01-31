GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
KONYA Haberleri

Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası yarın Konya’da başlayacak

- Güncelleme Tarihi:

Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası yarın Konya’da başlayacak
Konya’da düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, yarın başlayacak.

Avrupa Bisiklet Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 30 ülkeden 315 elit sporcu yarışacak.

Hangi Kategorilerde Yarışılacak?

Yarışlar, kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium disiplinlerinde düzenlenecek ve 5 Şubat'ta sona erecek.

Avrupa Bisiklet Birliği'nden Konya'ya Övgü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, "Konya'da düzenlenecek Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, çok sayıda olimpiyat ve dünya şampiyonunu bir araya getiren, teknik açıdan son derece üst düzey bir organizasyon olacak. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na iki yıl kala gerçekleştirilecek bu şampiyonanın, Avrupa ve dünya genelinde büyük ilgiyle takip edileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin üst düzey organizasyon tecrübesi ve Konya Veledromu'nda bugüne kadar sergilenen performanslar, bu şampiyonanın kalitesini ortaya koyuyor. Bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonuna ve federasyon başkanı Sayın Emin Müftüoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Konya Valiliğine ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Müftüoğlu'ndan Konyalılara Çağrı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise "Konya Olimpik Veledromu'nda Avrupa'nın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en hızlı bisikletçilerini Konya'da izlemek için tüm Konyalı sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER