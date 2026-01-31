Hangisi deniz kıyısında doğup büyümüş kimseye verilen isimdir? Çifte Milyon sorusu

Eski İstanbul kültüründe ve sahil kasabalarında, hayatı yalıların önünde, iskelelerde ve sandalların içinde geçen; denizin her halini bilen enerjik gençler için kullanılan özel tabirler vardır. Bu ifadeler, kişinin hem coğrafi olarak nerede yetiştiğini hem de o bölgenin sosyal dokusuna ne kadar hakim olduğunu gösterir.

Hangisi deniz kıyısında doğup büyümüş kimseye verilen isimdir?

Seçenekler arasında yer alan "yalı çapkını" terimi Türk Dil Kurumu'nun resmi sözlüğünde bu anlamla yer alsa da, halk arasındaki yaygın kullanımda ve bazı eski metinlerde deniz kıyısında büyüyen, oranın tozunu yutmuş (veya tuzunu yutmuş) kişiler için kullanılan ifade farklılık gösterebilir. Özellikle bir gruba veya belli bir çevreye ait olmayı belirten "uşak" kelimesiyle türetilen bu terim, sahilin yerlisini temsil eder.

Cevap: Yalı uşağı.

Kaynak: Haber Merkezi