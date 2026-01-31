GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Satrançta ilk hamleyi kimin yapacağına nasıl karar verilir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Satrançta ilk hamleyi kimin yapacağına nasıl karar verilir? Çifte Milyon sorusu

Satranç, sadece tahta üzerindeki hamlelerden ibaret değildir; oyunun kendine has nezaket kuralları ve başlangıç gelenekleri vardır. Oyunun ilk hamlesini her zaman beyaz taşlara sahip olan oyuncu yapar. Peki, bu avantajlı başlangıç hakkının hangi oyuncuda olacağı, profesyonel turnuvalardan arkadaş arası maçlara kadar nasıl belirlenir?

Satrançta ilk hamleyi kimin yapacağına nasıl karar verilir?

Resmi turnuvalarda bu karar genellikle organizasyon tarafından kura çekimiyle veya önceden belirlenmiş eşleştirme listelerine göre yapılır. Ancak iki arkadaş arasında veya gayriresmi maçlarda uygulanan, satranç kültürüne yerleşmiş çok yaygın bir yöntem vardır.

Yaygın Yöntem: Gizli Seçim (Kura)

  1. Oyunculardan biri, ellerini arkasına götürerek bir eline beyaz, diğer eline siyah bir piyon saklar.

  2. Ardından kapalı yumruklarını rakibine uzatır.

  3. Rakip, hangi elin beyaz olduğunu bilmeden bir seçim yapar.

  4. Seçilen eldeki piyon beyazsa, seçimi yapan oyuncu beyazlarla başlar; siyahsa rakibi başlar.

Cevap: Beyaz taşları hangi oyuncunun alacağını belirlemek için kura çekilir. Beyaz taşlara sahip olan oyuncu oyuna ilk başlar.

Kaynak: Haber Merkezi

