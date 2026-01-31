GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Anlamı Arapça aşıklar olan makam adı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Anlamı Arapça aşıklar olan makam adı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Türk Sanat Müziği, makamların zengin dünyasıyla insan ruhunun farklı hallerine tercüman olur. Her makamın kendine özgü bir seyri ve dinleyici üzerinde bıraktığı farklı bir duygusal etkisi vardır. Bazı makamlar ise isimlerini doğrudan taşıdıkları derin anlamdan alırlar ve genellikle bu anlam, bestelenen eserlerin temasıyla da örtüşür.

Anlamı Arapça "âşıklar" olan makam adı hangisidir?

Türk müziğinin en temel ve en sevilen makamlarından biri olan bu makam, kelime kökeni olarak Arapça "aşk" (tutku) kelimesinin çoğulu olan "uşşak"tan gelmektedir. Hem dini mûsikide hem de klasik eserlerde sıkça tercih edilen bu makam, hüzün ile umudu iç içe barındıran yapısıyla bilinir. Kelime anlamıyla "âşıklar"ı temsil etmesi, bu makamdaki pek çok eserin duygusal derinliğini de açıklar.

Cevap: Uşşak.

Kaynak: Haber Merkezi

