YAŞAM Haberleri

Reynmen Neden Gözaltına Alındı? Reynmen Kimdir?

Reynmen Neden Gözaltına Alındı? Reynmen Kimdir?

İstanbul merkezli olarak dört ilde eş zamanlı yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında bazı tanınmış isimler hakkında işlem yapıldığı iddia edilirken, gözler sosyal medya fenomeni ve müzisyen Reynmen'e çevrildi.

Soruşturma Kapsamında Neler Yaşandı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da sabah saatlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Aralarında sanatçı ve sosyal medya içerik üreticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen bazı isimler için ise yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Reynmen Kimdir?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya platformları Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarla tanınarak kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Vlog içerikleriyle başlayan dijital kariyeri, zamanla müzik alanına taşındı ve kamuoyunda bilinirliği arttı.

2019 yılında yayımladığı "Derdim Olsun” adlı şarkıyla müzik dünyasında çıkış yapan Aktaş, aynı yıl "Ela” adlı parçasıyla da büyük ilgi gördü. 2020 yılında Alman-Türk rapçi Ufo361 ile "Kaçamak” isimli projede yer aldı. Müzik çalışmalarını dijital platformlar üzerinden sürdürmeye devam etti.

Reynmen Kaç Yaşında?

Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta sosyal medya ve müzik alanında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin en bilinen dijital içerik üreticileri arasında yer aldı.

Reynmen Neden Gözaltına Alındı?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarını kapsadığı belirtildi.

Bazı kaynaklarda Reynmen'in de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edilirken, konuya ilişkin kesinleşmiş ve detaylı resmî açıklamaların henüz yapılmadığı görülüyor. Yetkili mercilerden gelecek açıklamalarla sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Resmî açıklamalar geldikçe haber güncellenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

