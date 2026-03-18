Kulu’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü programı gerçekleştirildi

Kulu’da Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde şehitler anıldı.

Anma programı, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda Kulu Düden Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kulu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Savaş Akboncuk yaptı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, türkü, koro dinletileri, tiyatro gösterileri, sinevizyon sunumları ile sona erdi.

Düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu Cumhuriyet Savcısı Mevlüt Mehmet Yağız, Kaymakam Refiki Uğur Kızılboğa, Jandarma Karakol Komutanı Erkut Tutak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.

(Bekir Turan)