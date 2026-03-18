Kulu’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü programı gerçekleştirildi

Kulu’da Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde şehitler anıldı.
Anma programı, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda Kulu Düden Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program ile devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kulu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Savaş Akboncuk yaptı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, türkü, koro dinletileri, tiyatro gösterileri, sinevizyon sunumları ile sona erdi.
Düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu Cumhuriyet Savcısı Mevlüt Mehmet Yağız, Kaymakam Refiki Uğur Kızılboğa, Jandarma Karakol Komutanı Erkut Tutak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”