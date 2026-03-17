Konya’da afetlere hızlı müdahale: Süreç anbean yönetildi

Konya’da afetlere hızlı müdahale: Süreç anbean yönetildi
Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Mahallesi, son günlerde hem deprem sarsıntıları hem de çıkan yangın nedeniyle zorlu bir süreçten geçti. Yaşanan afetlerin ardından mahallede yürütülen inceleme ve destek çalışmalarına ilişkin bir teşekkür mesajı yayımlandı.

Mahalle sakinleri adına yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve çalışanlarının bölgeyi ziyaret ederek sorunları yerinde dinlediği ve çözüm için gerekli adımları attığı belirtildi.

Depremin Ardından Hızlı Müdahale

Cihanbeyli'de yaşanan depremin hemen ardından hızlıca sahaya intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çimen Mahallesi'nde kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştirdi. Depremin etkilerini yerinde gözlemleyen ve mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyerek kayıt altına alan ekipler, çözüm odaklı adımlar atarak vatandaşların endişelerini azaltmayı başardı.

Başkan Altay Uzakta Olsa da Gelişmeleri Anlık Takip Etti

Sürecin öne çıkan detaylarından biri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın gösterdiği hassasiyet oldu. Yurt dışında bulunmasına rağmen Cihanbeyli'de yaşanan deprem sürecini anlık olarak takip eden Altay, ekipleriyle sürekli iletişim halinde kalarak gerekli yönlendirmeleri yaptı. Bu yaklaşım, bölge halkına yalnız olmadıkları hissini güçlü şekilde verdi.

Yangına Hızlı Müdahale

Deprem hareketliliğinin devam ettiği günlerde mahallede çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangından etkilenen İsmet Baş ve ailesi de yalnız bırakılmadı; AK Parti ve belediye yöneticileri aileyi ziyaret ederek destek verdi.

Süreç boyunca bölgeyi ziyaret eden Kazım Küçükçöğen ve Veysel Akbulut, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi ve çözüm noktasında önemli bir koordinasyon görevi üstlendi.

Muhtardan Teşekkür Mesajı

Cihanbeyli Çimen Mahalle Muhtarı Bayram Avcı ise yaptığı açıklamada, "Deprem ve yangın gibi zorlu günlerde bizleri yalnız bırakmayan, sorunlarımızı yerinde dinleyen tüm Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize, İl Başkan Yardımcımıza ve İlçe Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle yurt dışından süreci takip ederek bizi güvende hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve yangın mağduru hemşehrimiz İsmet Baş'a destek olan herkese mahallem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

