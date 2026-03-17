Meram’dan bayram öncesi gönülleri ısıtan hizmet

Meram Belediyesi, güzel ve anlamlı bir bayram geleneğini bu yıl da devam ettiriyor. Her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlıların yanında olmaya devam eden Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kimsesiz ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyerek bayrama hazırlıyor, ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürüyor.

MERAM'DA HER BAYRAM ÖNCESİ BÜYÜKLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR!

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Meram Belediyesi ekipleri, bu bayram öncesinde de ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan yaşlıların evlerine giderek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında evlerin genel temizliği yapılırken, ihtiyaç duyulan küçük tamiratlar da ekipler tarafından yapıldı. Aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçları da karşılanarak onların bayrama huzur ve mutluluk içinde girmeleri sağlandı.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde hem evleri bayrama hazır hale getirilen hem de yalnız olmadıklarını hisseden yaşlılar, kendilerini ziyaret eden ekiplerle sohbet ederek duygusal anlar yaşadı. Meram Belediyesi ekiplerinin ilgisi ve desteği karşısında büyük mutluluk yaşayan büyükler, yapılan hizmet için teşekkür ederek dua etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "MERAM BÜYÜK BİR AİLE VE BİZ BU AİLENİN BÜYÜKLERİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYIZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin en önemli yönlerinden birinin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmak olduğunu ifade etti.

Meram'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, bu anlayışla hareket ettiklerini belirterek açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Eli öpülesi büyüklerimizin bayrama huzur ve mutluluk içinde girmeleri bizim için çok kıymetli. Bu nedenle her bayram öncesinde ekiplerimiz yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan büyüklerimizin evlerine giderek temizliklerini yapıyor, eksiklerini gideriyor ve onlara destek oluyor.

ÇÜNKÜ MERAM BÜYÜK BİR AİLE VE BİZ DE AİLE OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yaşlıların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı;

"Büyüklerimiz bizim geçmişimiz, kültürümüz ve değerlerimizin en önemli taşıyıcılarıdır. Onların hayır duasını almak bizim için en büyük mutluluktur. Bu anlayışla bugüne kadar yaşlı ve engelli hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bayramlar paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Biz de Meram Belediyesi olarak bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”

Başkan Kavuş ayrıca Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü, ancak bayram öncesinde yoğunlaştırılarak ihtiyaç sahibi yaşlıların bayrama daha huzurlu girmelerinin amaçlandığını da ifade etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu