Başkan Hasan Kılca’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca, “18 Mart 1915 tarihi, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin akışını değiştiren büyük bir destanın adıdır. Çanakkale’de yazılan bu eşsiz kahramanlık hikâyesi; Türk milletinin inancının, fedakârlığının ve cesaretinin en büyük göstergesidir” dedi.

Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş zaferi değil, milletin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin tüm dünyaya ilan edildiği emsalsiz bir destan olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca'nın mesajı şu şekilde:

"18 Mart Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde vatan toprağını canı pahasına savunduğu kahramanlık hikâyelerinden birisidir. Tarih boyunca kahraman evlatları sayesinde esareti bir an olsun kabullenmeyen Türk halkı, Çanakkale'de gösterdiği ruh ile Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda ‘Çanakkale Geçilmez' diyerek cansiparane bir mücadele örneği sergilemiştir.

O gün cephede savaşan kahramanlarımız vatanı, özgürlüğü, dini ve istikbali uğruna kazandıkları bu zafer ile bizlere sadece bir vatan bırakmamış, Türk milletinin hürriyeti uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün bizlere düşen en önemli görev; bu toprakları bizlere emanet eden şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği değerleri korumak ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmaktır.

Aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü ve diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk milleti, 111 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kararlılık, azim ve kahramanlık duyguları ile hareket ederek Çanakkale ruhunu kalbinde sonsuza dek yaşatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu