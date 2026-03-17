Başkan Pekyatırmacı Kadir Gecesi’nde vatandaşlarla Selçuklu Merkez Camii’nde buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Selçuklu ‘da her sene olduğu gibi bu sene de manevi bir atmosferde idrak edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Merkez Camii'nde kılınan teravih namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadir Gecesi'nin manevi iklimi vaaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla hep birlikte yaşandı. Başkan Pekyatırmacı'ya programda Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık

Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Pekyatırmacı, Kadir Gecesi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Pekyatırmacı, bu mübarek gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan ve tövbelerimizin kabul olacağının müjdelendiği bu mübarek gecenin maneviyatını hemşehrilerimizle birlikte idrak etmek, ibadetlerimizi birlik, beraberlik içinde yaşamak bizler için çok kıymetli. Rabbim bu mübarek gecede edilen duaları kabul eylesin.

Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla ve huzurla kavuşmayı temenni ediyorum” dedi

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu