Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca taburcu oldu

Konya’da bir süredir tedavi gören Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca, hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Edinilen bilgilere göre hocanın sağlık durumunda gözlemlenen olumlu gelişmeler üzerine hastaneden kalıcı olarak taburcu edildiği belirtildi.
Tedavi süreci boyunca müşahede altında tutulan Büyükkörükçü'nün sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu kararı verildi. Hocanın bundan sonraki süreçte haftalık kontroller için hastaneye gideceği, ancak şu an için herhangi bir hastane yatışının planlanmadığı ifade edildi.
Doktorların tavsiyesi doğrultusunda, önümüzdeki birkaç ay boyunca hocanın ziyaretçi kabul etmemesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle cemaatten ve sevenlerinden bu hassasiyete riayet etmeleri rica edildi.
Büyükkörükçü'nün sağlık sürecinde dua eden, telefon ve mesaj yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür edilirken, özellikle mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle hocanın sağlığı için duaların devam etmesi temennisinde bulunuldu.
Açıklama, sayfa yöneticisi Sinan Dalkılıç tarafından paylaşıldı.
