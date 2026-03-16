Konya Büyükşehir “Afet Haberciliği” Projesini Başarıyla Tamamladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Büyükşehir Belediyesi, Primorska Üniversitesi Kiev Üniversitesi ve Vigo Üniversitesi ortaklığıyla Selçuk Üniversitesi yürütücülüğünde sürdürülen "Afet Haberciliği (Disaster Journalism)” projesi başarıyla tamamlandı.

2024 yılının Mart ayında başlayan projenin ilk toplantısı 22 Mayıs 2024 tarihinde Selçuk Üniversitesi'nde yapıldı. Ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda proje hedefleri, iş paketi ve uygulama takvimi odağa alındı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliği ve dezenformasyon sorununa dikkat çekildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından yürütülen ve 2022 yılından itibaren düzenlenen "Bir Buçuk Derece” programından alınan motivasyon, projenin çıkış noktası olurken bu kapsamda afet dönemlerinde doğru ve güvenilir haberciliğin önemine vurgu yapıldı.

YAYGINLAŞTIRICI ETKİNLİKLER İLE PROJENİN BİLİNİRLİĞİ ARTIRILDI

Proje kapsamında farklı ülkelerde bir dizi yaygınlaştırma etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde katılımcılara afet haberciliğine yönelik eğitim içerikleri, öğretim materyalleri, ders müfredatı ve dijital içerikler hakkında bilgi sunuldu.

Afet haberciliği alanında farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen programlar, projenin eğitim ve yaygınlaştırma hedeflerini ileri taşımak; paydaşlar arasında bilgi alışverişini ve metodolojik uyumu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yaygınlaştırma etkinlikleri Slovenya'da Primorska Üniversitesi, Türkiye'de Ankara ve Konya'da, İspanya'da ise Vigo Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Programlarda afet haberciliği alanında kalite standartlarının geliştirilmesine odaklanılırken medya profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında proje ortakları tarafından geliştirilen eğitim materyallerinin tanıtımı yapıldı. Dijital içeriklerin farklı hedef kitlelere ulaşmasına yönelik bilgilendirme sunuldu. Etkinlikler, proje çıktılarının görünürlüğünü artıran ve hedef kitlelerle etkileşim kurulan bir yaygınlaştırma süreci oluşturdu.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE UYGULAMALI ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Proje kapsamında gerçekleştirilen öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri doğrultusunda geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da eğitim programı düzenlendi. Programda İletişim Fakültesi öğrencileri, akademisyenler ve medya profesyonelleri bir araya geldi.

Eğitimlerde kriz iletişimi, etik habercilik ve afet dönemlerinde doğru bilgi aktarımı konuları değerlendirildi. Katılımcılar, uygulamalı atölyeler aracılığıyla afet haberciliğine yönelik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

EĞİTİM MATERYALLERİ VE REHBER KİTAPLAR GELİŞTİRİLDİ

Projede gazeteciler ve medya profesyonelleri için çeşitli eğitim materyalleri geliştirildi. Bu çalışmalar kapsamında afet haberciliği alanına yönelik "Pratik, Etik ve Güvenlik Rehberi” açık erişim olacak şekilde hazırlandı. Ayrıca video, podcast ve infografik gibi dijital içerikler üretildi. Afet haberciliği süreçlerinde etik ve güvenlik gibi konuların merkeze alındığı dijital içerikler, aynı zamanda habercilikte pratikleşme konusunda hızlı ve doğru haber üretimi nasıl oluru aktarmayı amaçladı.

Proje kapsamında afet haberciliğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri görsel anlatım yoluyla aktaran interaktif infografikler hazırlandı. Bu içeriklerde afet süreçlerinde dezenformasyonla mücadele gibi başlıklar aktarılıyor.

Beş dilde yayınlanan interaktif yapıdaki infografikler, afet haberciliği alanında bilgiye hızlı erişim sağlayan dijital bir öğrenme kaynağı olarak açık erişime sunuldu.

PROJE ÇIKTILARI AÇIK ERİŞİM OLARAK SUNULDU

Proje sürecinde gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri sonucunda geliştirilen müfredat, rehber kitaplar ve dijital eğitim içerikleri uluslararası paydaşlarla, proje hedef kitlesi olan İletişim Fakültesi öğrencileriyle ve bu alana ilgi duyan herkesle paylaşıldı.

Geliştirilen materyallerin üniversitelerde ve medya alanında eğitim süreçlerine entegre edilmesi ve akademik bir literatür oluşturması hedefleniyor. Böylece afet haberciliği alanında daha bilinçli ve etik bir medya ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

PROJENİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SOSYAL İNOVASYON AJANSI'NDA YAPILDI

Başarıyla tamamlanan projenin somut çıktılarının aktarıldığı "Afet Haberciliği Proje Bilgilendirme Günü” programı, geçtiğimiz Şubat ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nda gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği projeleri kapsamında afet haberciliği standartlarına yönelik geliştirilen içeriklerle birlikte kriz dönemlerinde bilginin doğru yönetimine ilişkin elde edilen sonuçlar paylaşıldı.



Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu