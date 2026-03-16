Başkan Kavuş’tan Kadir Gecesi’nde barış, huzur, birlik ve kardeşlik vurgusu

Ayların en bereketlisi Ramazan’ın sonuna yaklaşıldığı şu günlerde idrak edilecek bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine ve insanlığa huzur, rahmet ve bereket getirmesini dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek gecenin rahmet, mağfiret ve bereketiyle tüm insanlığı kuşatmasını temenni etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek gecenin tüm insanlık için barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi'nin, Yüce Allah'ın tüm insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gece olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, bu gecenin ilahi rahmet ve bereketin en yoğun şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğunu da ifade etti.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kadir Gecesi'nin rahmet ve bereketine ulaşmanın sevincini de gönülden hissettiklerini dile getiren Başkan Kavuş, bu mübarek gecenin kalplerin arınması, gönüllerin aydınlanması ve manevi huzurun artması için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başkan Kavuş mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi; "Bu mübarek gecenin rahmet ve bereketini en iyi şekilde değerlendirmeli, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını hayatımıza rehber edinmeliyiz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularını daha güçlü bir şekilde hayatımıza yansıtmalı; birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Meramlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa ve mazlum coğrafyalara sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Yüce Allah, rahmet ve mağfiretiyle bizleri kuşatsın, dualarımızı kabul eylesin.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu