Derbent’te üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı

Derbent ilçesinde üreticilere yönelik ceviz fidanı desteği kapsamında dağıtım gerçekleştirildi. Daha önce duyurusu yapılan destek programına başvuran çiftçilere ceviz fidanları teslim edildi.Fidanların dağıtımı, Hüseyin Ayten'in katılımıyla belediye ekipleri tarafından yapıldı.
Program kapsamında başvuruda bulunan üreticilere ceviz fidanları dağıtılarak tarımsal üretimin desteklenmesi hedeflendi.
Yetkililer, ceviz üretiminin artırılması ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın bölgedeki tarıma katkı sağlayacağını ifade etti.
Derbent Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise destek programı dolayısıyla Uğur İbrahim Altay'a teşekkür edildi.
(Cumali Özer)