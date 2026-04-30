Konya’daki adada şaşırtan olay! 1,5 ay sonra böyle gördü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan besici Ali Açar, 50 küçükbaş hayvanını Beyşehir Gölü'ndeki adada kurt ve tilki tehdidinden uzakta, çobansız yetiştiriyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, sadece balıkçılığa değil, adalarıyla hayvancılığa da ev sahipliği yapıyor.

Anamas Dağları'nın eteğinde, Kurucuova Mahallesi'nde kıyıdan 1 kilometre açıkta bulunan Karaada, çayırlarıyla küçükbaş hayvanlar için mera alanı sunuyor.

Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki besici Ali Açar, mülkiyeti mahalleliye ait 100 dekarlık adaya mart ayında 50 küçükbaş hayvanını teknelerle çıkardı.

Kurt, tilki ve çakal gibi yırtıcıların ulaşamadığı adada, hayvanlar çobana ihtiyaç duymadan, yeşil çayırlarda ve meyve ağaçlarının gölgesinde besleniyor.

Dron kamerasında "yavru" sürprizi

Besici Ali Açar, balık av yasağının başlamasıyla motorlu teknelerin göle açılmadığını, adaya gidiş için yasal prosedürlerin olduğunu söyledi.

İzinlerin alınmasının bir dizi işlemden geçtiğini ve bunun uzun sürdüğünü belirten Açar, yaklaşık 1,5 aydır göremediği hayvanlarını, dron ile izleme fırsatı buldu.

Açar, dron görüntülerini izlerken büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Dron ile adadaki hayvanları izledim. Hayvanlarda biraz artış var, keçi ve koyun yavrulamış. Balık yasağında adaya gidemiyorum, dron ile takip ettim. Hayvanları yaklaşık 1,5 aydır görmüyorum. Balık sezonunda her yıl böyle olur. 15 Haziran'a kadar böyle devam edecek." dedi.

Köyde hayvanlarını besleme imkanı bulamadığını anlatan Açar, "Hayvanlar adada yayılır, suyu da gölden içerler. Ağaçların dibinde barınırlar. Çobansız hayvancılık yapıyoruz. Adadan çıkma imkanı da yok. Yem takviyesi olmadan büyüyorlar. Masrafsız oluyor. Etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt, tilki yok. Hiçbir zararlısı yok. Yem vermeden adada hayvanlarımız beside." diye konuştu.

Kaynak: AA

