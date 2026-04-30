ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da otobüs seferleri değişti! Konya’da 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte güncel tarife

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2026 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle şehir içi toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Vatandaşların merak ettiği "Toplu ulaşım ücretsiz mi?” ve "Sefer saatleri değişti mi?” sorularına da açıklık getirildi.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Konya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle otobüs ve tramvay seferlerinin mevcut ücret tarifesi üzerinden hizmet vermesi bekleniyor. Vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

SEFERLERDE YENİ DÜZENLEME

Yapılan duyuruya göre, şehir içi otobüs ve tramvay seferleri 1 Mayıs günü boyunca Cumartesi tarifesi ile çalışacak. Bu kapsamda hafta içi yoğunluğuna göre planlanan sefer saatlerinde değişiklik olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sefer sıklığının farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, ulaşımda aksama yaşanmaması adına yolcuların hareket saatlerini kontrol ederek planlama yapmalarını tavsiye ediyor.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER