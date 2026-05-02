CHP Konya teşkilatı paramparça!

CHP Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Buğra Karaman, parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Liyakat ve örgüt iradesine vurgu yapan Karaman, açıklamasında il yönetimini hedef aldı.

CHP Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Buğra Karaman, yaptığı açıklamada parti içinde yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Karaman, liyakatsiz atamalar ve gençliğin iradesinin görmezden gelindiğine yönelik eleştirilerde bulunarak, gençlik kollarının gerçekleştirdiği basın açıklamasının ülke genelinde yankı uyandırdığını ifade etti.

Karaman, ayrıca gençlerin il binasına alınmaması ve yaşanan gerginliklere dikkat çekerek, "Kendi evimiz olan il binamıza alınmayışımız ve partinin öz evlatlarına reva görülen muamele, itiraz ettiğimiz anlayışın açık bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Parti yönetimi de eleştirilerin odağı oldu!

Açıklamada CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve parti yönetimi de eleştirilerin odağı oldu. Karaman, gençliğin taleplerine karşı siyasi ve ilkeli bir yanıt verilmediğini öne sürerek, başlatılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.

Gençlik kollarının mücadelesinin kişilere değil, adalet ve liyakat ilkelerine yönelik olduğunu vurgulayan Karaman, Konya Milletvekili Barış Bektaş'a yönelik eleştirileri de "hakaret” olarak değerlendirdi.

Karaman, açıklamasında gençlik kollarının parti içindeki önemine vurgu yaptı. Gençlerin yalnızca sahada görev alan bir yapı olmadığını belirten Karaman, "Bizler bu partinin yalnızca sahada çalışanları değil; aynı zamanda aklı, vicdanı ve geleceğiyiz” ifadelerini kullandı.

"CHP hiç kimsenin şahsi oyun alanı değildir”

İl yönetiminin baskıcı bir tutum sergilediğini öne süren Karaman, "Gençliğin iradesine vurulmak istenen prangayı kabul etmiyoruz. CHP hiç kimsenin şahsi oyun alanı değildir” dedi.

Geçen haftaki gerginlik arbedeyle sonuçlanmıştı

Yaşanan son gelişmeler, geçtiğimiz cumartesi günü CHP Konya İl Başkanlığı önünde meydana gelen gerginliğin ardından geldi. Görevden almalara tepki gösteren partili gençler, il binası önünde yaptıkları açıklamada yönetime sert eleştiriler yöneltti.

Açıklamanın ardından protesto eden grubun il binasına girmek istemesi üzerine tansiyon yükseldi, izin verilmemesiyle birlikte taraflar arasında tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İtişme ve yumruklaşmaların yaşandığı anlar kameralara yansırken, taraflar çevredeki partililerin müdahalesiyle ayrıldı.

CHP Konya'daki iç gerilimin, son açıklamalarla birlikte daha da arttığı değerlendiriliyor. Parti tabanında "örgüt iradesi” tartışmaları sürerken, önümüzdeki günlerde hem görevden almalara hem de parti içi gelişmelere ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

Arbedenin yaşandığı anlar kamerada;

